Mobilità sostenibile: destinati dal Ministero dei trasporti al Comune 800mila euro per le ciclovie urbane (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il 10 ottobre sulla Gazzetta ufficiale e contiene l'assegnazione di risorse generali alle Città metropolitane e ai ... Leggi su ravennawebtv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il decreto deldelle Infrastrutture e deiè stato pubblicato il 10 ottobre sulla Gazzetta ufficiale e contiene l'assegnazione di risorse generali alle Città metropolitane e ai ...

Mauri_SMM_SEO : #News #Ambiente Longrun, programma 'sostenibile' per autobus e mezzi pesanti - ilCISET : @SlidesProject non si ferma. Il progetto del programma #Interreg @ItalyCroatia continua con il #monitoraggio della… - federicabennato : RT @VWGroupItalia: Domani il nostro AD #MassimoNordio interverrà al webinar “Obbligati a crescere – Muoversi nel futuro” per parlare di inn… - nonmipare : @l_angiolini @OverlookHotel71 La mobilità sostenibile è una balla per vendere bici a 2000 euro - RegioneVeneto : #PorFesr: 3°webinar sull'Asse 6- Sviluppo Urbano Sostenibile Giovedì 22 ottobre 2020 - ore 11:30-13:00 “Mobilità Ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Roma, domenica 18 torna «Vialibera»: la città per ciclisti e pedoni Corriere Roma