MK11 Ultimate | il nuovo trailer svela il ritorno del semidio Edeniano Rain

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 Ultimate che annuncia il ritorno di Rain, il semidio Edeniano. Figlio del dio Argus, Protettore divino di Edenia, Rain detiene un potere magico che gli consente di sfruttare l'acqua e i fulmini, aprire fratture dimensionali su un regno acquatico precedentemente sconosciuto e liquefarsi per evitare attacchi; inoltre, possiede una katara mortale per squarciare e trafiggere gli avversari mentre si batte per il suo posto nel pantheon di Edenia. Rain si unisce il 17 novembre ai combattenti giocabili in Mortal Kombat 11 Ultimate e Kombat Pack 2.

