Milano: violazione norme Covid, prefetto chiude otto negozi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la chiusura di otto attività commerciali in città per violazione delle normative contro la diffusione del coronavirus sulla base degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Milano. In particolare, si spiega dalla Prefettura, sono stati chiusi per cinque giorni un panificio e sette esercizi di vicinato. Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ott. (Adnkronos) - Ildi, Renato Saccone, ha disposto la chiusura diattività commerciali in città perdelle normative contro la diffusione del coronavirus sulla base degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di. In particolare, si spiega dalla Prefettura, sono stati chiusi per cinque giorni un panificio e sette esercizi di vicinato.

MilanoCitExpo : Milano: CC in ristorante etnico, titolare e dipendente positivi al covid denunciati per violazione isolamento domic… - rep_milano : Ristorante trasformato in discoteca in violazione alle norme anti-Covid: intervengono i carabinieri e chiudono il l… - Franco32656300 : QUANDO INORRIDIRE È POCO Cimitero dei feti a Brescia, la denuncia di una donna: 'Non erano autorizzati, sulla tomb… - LaNoce79 : RT @antoalicastro: Considerando quanto dichiarato dalle Asl di Genova e Milano, il motivo per cui la Regione e l'Asl hanno impedito al Napo… - ManuCia0 : RT @antoalicastro: Considerando quanto dichiarato dalle Asl di Genova e Milano, il motivo per cui la Regione e l'Asl hanno impedito al Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano violazione Milano: violazione norme Covid, prefetto chiude otto negozi LiberoQuotidiano.it Fabrizio Corona deve scontare di nuovo i 9 mesi di condanna fatti in affidamento nel 2018

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale ... è l'ennesima decisione su questa vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ...

Fabrizio Corona deve scontare di nuovo 9 mesi

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. (ANSA) ...

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale ... è l'ennesima decisione su questa vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ...Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. (ANSA) ...