Milano Fashion Week | la moda delle fiabe di Veronica Iorio

In occasione della Milano Fashion Week, la giovane stilista Veronica Iorio ha lanciato la sua nuova collezione che trae ispirazione dal mondo delle fiabe. Abiti colorati e dalla tonalità pastello, che come un canto di sirene risvegliano la bambina che dorme dentro ogni donna, si mischiano a tuxedo e giacche maschili. E poi gonne a balze, camicie ricamate, abitini in tulle. Una collezione per animi eclettici e stravaganti, che hanno il coraggio di esprimere la loro vera essenza senza limiti o restrizioni. I colori sono quelli sgargianti dell'arcobaleno, ma anche quelli pastello dei mondi lontani e sognanti del popolo delle fiabe. Veronica è nata a Napoli ed ha una gemella e un fratello minore ...

