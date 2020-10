Milano: consegna droga a bordo di un monopattino, arrestato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - consegnava la droga ai propri clienti a bordo di un monopattino elettrico. Ma è stato fermato dalla polizia a Milano e arrestato. Gli agenti stavano sorvegliando un appartamento in viale Ungheria come possibile luogo di spaccio, quando hanno visto un uomo a bordo di un monopattino consegnare un involucro a un altro uomo. La polizia li ha quindi fermati. Lo spacciatore è risultato essere un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso con tre involucri di contenti cocaina e 115 euro in contanti, mentre addosso all'acquirente gli agenti hanno trovato altri tre involucri di cocaina, per un totale di poco più di un grammo. Nell'abitazione del 25enne è stato sono stati ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ott. (Adnkronos) -va laai propri clienti adi unelettrico. Ma è stato fermato dalla polizia a. Gli agenti stavano sorvegliando un appartamento in viale Ungheria come possibile luogo di spaccio, quando hanno visto un uomo adi unre un involucro a un altro uomo. La polizia li ha quindi fermati. Lo spacciatore è risultato essere un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso con tre involucri di contenti cocaina e 115 euro in contanti, mentre addosso all'acquirente gli agenti hanno trovato altri tre involucri di cocaina, per un totale di poco più di un grammo. Nell'abitazione del 25enne è stato sono stati ...

repubblica : 'Io, ex rider di Uber pagato tre euro a consegna e mi sequestravano le mance' [di LUIGI BOLOGNINI] [aggiornamento d… - SuperGaietta : RT @MarcoMm: Ce lo vedo io un Sindaco di Milano che scrive le determine e poi non le consegna, ma poi promette una piattaforma dove ne pubb… - MarcoMm : Ce lo vedo io un Sindaco di Milano che scrive le determine e poi non le consegna, ma poi promette una piattaforma d… - lorenteggio : #droga #Milano. Spaccia e consegna a bordo del #monopattino, arrestato - 75lucaleone : RT @paoloangeloRF: 'Io, ex rider di Uber pagato tre euro a consegna e mi sequestravano le mance' -