Milan | oggi nuovi esami per Rebic | pessimismo verso il derby

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Antesosterràstrumentali ma ilè convinto che non recupererà in tempo per il. Ilattende l’esito deia cui si sottoporràAnte. La speranza dei rossoneri è che l’attaccante croato abbia recuperato dall’infortunio al gomito patito contro il Crotone. Dagli ambientiisti però, rivela Tuttosport, trapela. La società vorrebbe evitare di correre rischi e peggiorare la situazione. Per questo motivosalterà ildi sabato. Leggi su Calcionews24.com

Ante Rebic oggi sosterrà nuovi esami strumentali ma il Milan è convinto che non recupererà in tempo per il derby. Il Milan attende l’esito dei nuovi esami a cui si sottoporrà oggi Ante Rebic. La ...Ante Rebic, foto AC Milan, Ante Rebic è uno degli elementi più importanti della rosa del Milan e non averlo per il derby sarebbe un vero peccato. Il croato però non ha smaltito completamente l'infortu ...