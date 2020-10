Milan, Ante Rebic salta il derby: i medici non danno l’ok al croato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il derby della Madonnina si avvicina e il Milan, per il match di sabato sera contro l’Inter, sarà ancora costretto a fare a meno di Ante Rebic. Lo staffo medico rossonero, infatti, non ha dato l’ok all’attaccAnte croato, che non ha completamente recuperato dalla lussazione al gomito sinistro subita nella seconda giornata di Serie A contro il Crotone. Il giocatore effettuerà un nuovo controllo medico la prossima settimana per stabilire quando potrà tornare in campo. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildella Madonnina si avvicina e il, per il match di sabato sera contro l’Inter, sarà ancora costretto a fare a meno di. Lo staffo medico rossonero, infatti, non ha dato l’ok all’attacc, che non ha completamente recuperato dalla lussazione al gomito sinistro subita nella seconda giornata di Serie A contro il Crotone. Il giocatore effettuerà un nuovo controllo medico la prossima settimana per stabilire quando potrà tornare in campo.

sportface2016 : #SerieA | #Milan, Ante #Rebic salta il derby: i medici non danno l'ok al croato - sportli26181512 : MN - Milan, niente da fare per Rebic: il croato salterà il derby: A Milanello qualcuno ci sperava ancora, ma alla f… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Rebic in attesa del provino di oggi: Le chance di rientrare contro l’Inter restano basse. Lo scri… - RadioRossoneraS : RT @PBPcalcio: Quasi sicuramente Ante #Rebic non sarà disponibile per il #Derby. #Milan - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Rebic verso il forfait: tre opzioni per sostituirlo nel derby: La visita di controllo al gomito… -