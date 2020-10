Miele: scopri tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Miele: scopri tutto quello che c’è da sapere. Per secoli e secoli è stato l’unica fonte di zucchero che ci fosse. Si sono trovate delle arnie risalenti addirittura al sesto millennio prima di Cristo. E del Miele si parla come di un prodotto medicinale in una tavoletta cuneiforme vecchia di quattromila anni. Il nome, Miele, pare venga dall’ittita e le sue proprietà curative erano già conosciute agli indiani (dell’India) qualche migliaio di anni fa. I nostri progenitori, i romani, lo adoperavano quasi dappertutto, per esempio anche nel vino, che ai loro tempi era molto, ma molto diverso da quello che beviamo oggi. Quanto ai loro “cugini” più colti e raffinati, i ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 15 ottobre 2020)che c’è da. Per secoli e secoli è stato l’unica fonte di zucchero che ci fosse. Si sono trovate delle arnie risalenti addirittura al sesto millennio prima di Cristo. E delsi parla come di un prodotto medicinale in una tavoletta cuneiforme vecchia di quattromila anni. Il nome,, pare venga dall’ittita e le sue proprietà curative erano già conosciute agli indiani (dell’India) qualche migliaio di anni fa. I nostri progenitori, i romani, lo adoperavano quasi dapper, per esempio anche nel vino, che ai loro tempi era molto, ma molto diverso dache beviamo oggi. Quanto ai loro “cugini” più colti e raffinati, i ...

foodbloggerm : Viennesi al miele per il COOKIE SHARE , scopri i dettagli su : - MarioScozzafava : Miele bio a km 4 e burro di arachidi fatto in casa con olio extravergine. scopri i tuoi talenti:… - EvolutionTravel : Grazie Sara! ? Il fascino senza tempo del #Giappone ti attende! Questa immersione nella cultura millenaria del pae… - moiolico : RT @Giu_Fabiana: E Suzanne ti dà la mano Ti accompagna lungo il fiume Porta addosso stracci e piume Presi in qualche dormitorio Il sole… -

Ultime Notizie dalla rete : Miele scopri Maschere per capelli ricci da fare a casa con ingredienti naturali CheDonna.it Benefici, controindicazioni e utilizzi del fruttosio

Il fruttosio è uno zucchero che deriva dalla frutta e può avere diversi utilizzi. Scopriamo tutti i suoi benefici e le controindicazioni.

Tiramisù con fette biscottate: pronto in 15 minuti, pochissime calorie!

Stavi cercando una versione light del tiramisù? Ecco qui la variante con le fette biscottate, più leggera, più sana!

Il fruttosio è uno zucchero che deriva dalla frutta e può avere diversi utilizzi. Scopriamo tutti i suoi benefici e le controindicazioni.Stavi cercando una versione light del tiramisù? Ecco qui la variante con le fette biscottate, più leggera, più sana!