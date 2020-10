Michelle Hunziker, la brutta verità sulla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti. Perché si sono lasciati (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci sarebbe un’infinità di racconti riguardanti turbolente e travagliate storie d’amore legate allo showbiz. Ma quella tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è una di quelle che lasciano più amaro in bocca. Questo perché il loro matrimonio non è finito per mancanza di sentimento, ma per crudeli fattori esterni. Oggi, però, entrambi possono gioire di un bellissimo presente, arricchito dallo splendido frutto che hanno generato insieme: la figlia Aurora Ramazzotti. Al tempo erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, belli e innamorati, sembravano due personaggi di un romanzo. Poi, come in tutte le favole, una serie di cattivi antagonisti hanno fatto irruzione nella loro idilliaca storia. ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci sarebbe un’infinità di racconti riguardanti turbolente e travagliate storie d’amore legate allo showbiz. Ma quella traè una di quelle che lasciano più amaro in bocca. Questo perché il loronon è finito per mancanza di sentimento, ma per crudeli fattori esterni. Oggi, però, entrambi posgioire di un bellissimo presente, arricchito dallo splendido frutto che hanno generato insieme: la figlia Aurora. Al tempo erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, belli e innamorati, sembravano due personaggi di un romanzo. Poi, come in tutte le favole, una serie di cattivi antagonisti hanno fatto irruzione nella loro idilliaca storia. ...

zazoomblog : Michelle Hunziker in lacrime: «Sono in un momento di totale nostalgia…». Ecco cosa sta succedendo - #Michelle… - zazoomblog : “Gli ormoni…”. E Michelle Hunziker non nasconde la sua commozione fino alle lacrime. Cosa è successo - #ormoni…”.… - zazoomblog : Michelle Hunziker in lacrime: «Sono in un momento di totale nostalgia...». Ecco cosa sta succedendo - #Michelle… - zazoomblog : Michelle Hunziker “prima e dopo”. La trasformazione da acqua e sapone a diva - #Michelle #Hunziker #“prima #dopo”.… - zazoomblog : Michelle Hunziker annuncia una grande novità - #Michelle #Hunziker #annuncia #grande -