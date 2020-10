“Mia moglie trattata come una bestia al Ruggi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Mia moglie, positiva al Covid e incinta trattata come una bestia”. E’ la denuncia a mezzo social si Davide Bisogno, il marito della donna che ieri è stata trasferita, dal Ruggi d’Aragona, all’ospedale di Potenza. La neo mamma, infatti, è positiva al Covid-19 e nella giornata di lunedì si è presentata al nosocomio locale dove le è stato risposto che non c’erano posti letto disponibili tanto che l’Humanitas di Salerno, l’associazione guidata dal presidente Roberto Schiavone, procede con il trasferimento all’ospedale di Potenza. Bisogno con un lungo sfogo sul suo profilo Facebook, ha raccontato il calvario della donna: “E’ stata trattata come una bestia a Salerno, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Mia, positiva al Covid e incintauna”. E’ la denuncia a mezzo social si Davide Bisogno, il marito della donna che ieri è stata trasferita, dal Ruggi d’Aragona, all’ospedale di Potenza. La neo mamma, infatti, è positiva al Covid-19 e nella giornata di lunedì si è presentata al nosocomio locale dove le è stato risposto che non c’erano posti letto disponibili tanto che l’Humanitas di Salerno, l’associazione guidata dal presidente Roberto Schiavone, procede con il trasferimento all’ospedale di Potenza. Bisogno con un lungo sfogo sul suo profilo Facebook, ha raccontato il calvario della donna: “E’ stataunaa Salerno, ...

