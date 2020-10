Meteo, le previsioni di venerdì 16 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di venerdì 16 ottobre l’Italia continuerà a essere colpita da un’ondata di maltempo, con piogge, forte vento e residue nevicate in montagna. A causarla è la presenza di un vortice di bassa pressione alimentato da aria fresca attualmente localizzato al Nord e in lento movimento verso Est, in direzione di Slovenia, Austria e Ungheria. Già dal mattino, nonostante un contesto Meteo ancora fortemente instabile, le precipitazioni si faranno comunque via via meno intense e più irregolari ovunque. Nel corso della giornata arriverà anche qualche schiarita al Nord, mentre insisteranno piogge a macchia di leopardo al Centro, soprattutto su bassa Toscana, Marche, Umbria e settori tirrenici del Sud, come pure sulla Sardegna settentrionale. Dalla serata la pioggia si limiterà ad ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di venerdì 16l’Italia continuerà a essere colpita da un’ondata di maltempo, con piogge, forte vento e residue nevicate in montagna. A causarla è la presenza di un vortice di bassa pressione alimentato da aria fresca attualmente localizzato al Nord e in lento movimento verso Est, in direzione di Slovenia, Austria e Ungheria. Già dal mattino, nonostante un contestoancora fortemente instabile, le precipitazioni si faranno comunque via via meno intense e più irregolari ovunque. Nel corso della giornata arriverà anche qualche schiarita al Nord, mentre insisteranno piogge a macchia di leopardo al Centro, soprattutto su bassa Toscana, Marche, Umbria e settori tirrenici del Sud, come pure sulla Sardegna settentrionale. Dalla serata la pioggia si limiterà ad ...

