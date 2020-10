Meteo Italia nel lungo termine | NOVITA’ clamorose | scopriamo quali

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Possiamo definirle novitàper un semplice motivo: qualora dovessero realizzarsi gli scenariclimatici ipotizzati dai modelli matematici di previsione, se ne vedranno delle belle. Partiamo dall’attuale situazione, che non va sottovalutata sia in termini di precipitazioni che in termini di temperature. Non è ancora finita, tenete conto che le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali sino a domenica. Il miglioramento ci sarà, la prossima settimana, un miglioramento che porterà su i termometri e che garantirà il ritorno del bel tempo un po’ dappertutto. La causa, o il merito (a seconda dei punti di vista), sarà imputabile a un promontorio anticiclonico che verrà sospinto sulle nostre regioni da un ...