Meteo. Italia ancora nella morsa del freddo, ma per il weekend arrivano buone notizie: dove spunterà il sole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad oggi l’Italia è interessato da un’intensa perturbazione che sta colpendo con temporali diffusi e piogge buona parte delle regioni. Un grande ritorno è dovuto alla neve, che fiocca sulle Alpi al di sopra dei 1100 metri. Il fronte perturbato è pilotato da un vortice ciclonico giunto dal Nord Atlantico e che è arrivato in Italia centro-settentrionale. Si sono attivate così intense correnti di scirocco su tutti i mari. L’entourage del sito www.iLMeteo.it avverte che la giornata di oggi sarà sottoposta al maltempo su quasi tutte le regioni. Le uniche due regioni baciate da un po’ di sole potrebbero essere Abruzzo e Molise. La neve fioccherà copiosa sulle Alpi al di sopra dei 1000-1200 metri, previsti accumuli fino a 30-40 cm oltre i 1500 metri. Per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad oggi l’è interessato da un’intensa perturbazione che sta colpendo con temporali diffusi e piogge buona parte delle regioni. Un grande ritorno è dovuto alla neve, che fiocca sulle Alpi al di sopra dei 1100 metri. Il fronte perturbato è pilotato da un vortice ciclonico giunto dal Nord Atlantico e che è arrivato incentro-settentrionale. Si sono attivate così intense correnti di scirocco su tutti i mari. L’entourage del sito www.iL.it avverte che la giornata di oggi sarà sottoposta al maltempo su quasi tutte le regioni. Le uniche due regioni baciate da un po’ dipotrebbero essere Abruzzo e Molise. La neve fioccherà copiosa sulle Alpi al di sopra dei 1000-1200 metri, previsti accumuli fino a 30-40 cm oltre i 1500 metri. Per ...

