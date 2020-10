Meteo avverso sull’Italia, maltempo scatenato: rischio NUBIFRAGI, ecco dove (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia è in balia di un’ondata di maltempo, generata da una perturbazione che si è intensificata a seguito dell’approfondirsi di un vortice posizionato intorno al Nord Italia. Le piogge e i temporali, dopo aver investito le regioni tirreniche, si sono propagate al Nord e tendono a colpire anche il Sud. In queste ore sono le regioni meridionali tirreniche a subire l’azione del fronte temporalesco più attivo, con fenomeni occasionalmente di forte intensità. Piogge abbondanti interessano poi l’Emilia Romagna e le pianure del Triveneto, oltre ai settori prealpini orientali. Italia alle prese col maltempoIl tempo risulta più asciutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche, pur con qualche fenomeno in sconfinamento. I forti temporali avranno un’evoluzione rapida e nelle ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia è in balia di un’ondata di, generata da una perturbazione che si è intensificata a seguito dell’approfondirsi di un vortice posizionato intorno al Nord Italia. Le piogge e i temporali, dopo aver investito le regioni tirreniche, si sono propagate al Nord e tendono a colpire anche il Sud. In queste ore sono le regioni meridionali tirreniche a subire l’azione del fronte temporalesco più attivo, con fenomeni occasionalmente di forte intensità. Piogge abbondanti interessano poi l’Emilia Romagna e le pianure del Triveneto, oltre ai settori prealpini orientali. Italia alle prese colIl tempo risulta più asciutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche, pur con qualche fenomeno in sconfinamento. I forti temporali avranno un’evoluzione rapida e nelle ...

meteosardegnait : Meteo avverso in Sardegna, ma una sosta al brutto tempo è in prospettiva verso il fine settimana. Farà freddo per p… - meteosardegnait : Piombano i temporali in Sardegna. #sardegna #maltempo - tempoitaliait : Forte perturbazione verso l'Italia: è l'inizio di giornate di maltempo. NEVE forte è attesa sulle Alpi. - tempoitaliait : Forte perturbazione verso l'Italia: è l'inizio di giornate di maltempo. NEVE forte è attesa sulle Alpi. - ElioTuris : RT @Publiacqua: Lavori rinviati a martedì 13 ottobre su via Silvani e limitrofe a #Firenze a causa del meteo avverso. -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo avverso Meteo AVVERSO: NON è FINITA, anzi! In arrivo GELATE e un nuovo CICLONE in SETTIMANA. Ecco DOVE iLMeteo.it F1 | Il meteo blocca l’esordio di Schumi jr e Ilott, Binotto: “Prossima opportunità ad Abu Dhabi”

Il venerdì del Nürburgring avrebbe dovuto rappresentare il debutto ufficiale in un weekend iridato di Formula Uno per Mick Schumacher e Callum Ilott che sarebbero dovuti scendere in pista al mattino r ...

Un CICLONE irrompe verso l’Italia, METEO in forte peggioramento

Una perturbazione, associata ad un vortice in approfondimento ad ovest della Penisola, sta iniziando a colpire l’Italia. Inizia una nuova fase di meteo avverso che si protrarrà per circa 48 ore, fra p ...

Il venerdì del Nürburgring avrebbe dovuto rappresentare il debutto ufficiale in un weekend iridato di Formula Uno per Mick Schumacher e Callum Ilott che sarebbero dovuti scendere in pista al mattino r ...Una perturbazione, associata ad un vortice in approfondimento ad ovest della Penisola, sta iniziando a colpire l’Italia. Inizia una nuova fase di meteo avverso che si protrarrà per circa 48 ore, fra p ...