METEO 7 Giorni | MALTEMPO agli sgoccioli | farà CALDO la prossima settimana

(Di giovedì 15 ottobre 2020)SINO AL 21 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è alle prese con un’ondata dipiuttosto ficcante, generata da una perturbazione che si è intensificata a seguito dell’approfondirsi di un vortice attualmente posizionato intorno al Nord Italia. Le piogge e i temporali, dopo aver investito le regioni tirreniche, si sono propagate al Nord e alle regioni meridionali, risparmiando ben poche zone. L’aria fredda, a supporto del vortice, sta favorendo nuove nevicate fino a quote relativamente basse per la stagione sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale. Venerdì il vortice inizierà a spostarsi sul comparto balcanico-danubiano e l’instabilità si manifesterà più attiva sulle regioni centrali in genere, ma in progressivo ...