Mes, volano insulti tra Paragone e Marattin su La7. "Portalo in Aula e conta i voti, non fare il ciarlatano". "Ti insulti da solo, racconti balle" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Polemica accesa a "Omnibus" (La7) tra il senatore ex M5s Gianluigi Paragone e il presidente della Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin sul Mes. Nel corso della trasmissione i due politici hanno diverse occasioni di scontro che culminano quando il deputato di Italia viva dà una stoccata al giornalista: "Prima sul Mes ho posto delle domande e Paragone ci ha fatto parlare delle mascherine delle Fca, spostando il dibattito. Adesso ci farà parlare delle barbabietole da zucchero". Paragone insorge e incalza Marattin: "Prendi la tua maggioranza, porta il Mes in Aula e contate uno per uno i voti. E vediamo se avete la maggioranza per fare il Mes, perché altrimenti stai qui a

