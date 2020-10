Mercoledì 14 Ottobre 2020 – 265ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 15 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 10:30 Con proposte di risoluzione di maggioranza (v. allegato al resoconto stenografico), l’Assemblea ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (doc. LVII, n. 3-bis) e, a maggioranza assoluta, la relazione sullo scostamento dall’obiettivo di medio periodo, predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il relatore, sen. Dell’Olio (M5S), ha illustrato i due documenti. La Nota aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, la Relazione aggiorna il piano di rientro del rapporto debito/Pil. Le revisioni al ribasso delle stime riflettono la contrazione dell’economia, conseguente al blocco del commercio mondiale e all’aumento del prezzo del petrolio. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 ottobre 2020)Ora inizio: 10:30 Con proposte di risoluzione di maggioranza (v. allegato al resoconto stenografico), l’Assemblea ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(doc. LVII, n. 3-bis) e, a maggioranza assoluta, la relazione sullo scostamento dall’obiettivo di medio periodo, predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il relatore, sen. Dell’Olio (M5S), ha illustrato i due documenti. La Nota aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza, nonché gli obiettivi programmatici, la Relazione aggiorna il piano di rientro del rapporto debito/Pil. Le revisioni al ribasso delle stime riflettono la contrazione dell’economia, conseguente al blocco del commercio mondiale e all’aumento del prezzo del petrolio. ...

