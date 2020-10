Mecna, ancora un nuovo album: "Racconto l'amore e l'intimità" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo è il suo sesto album in studio, ultimo di una produzione rapidissima che lo vede uscire con un nuovo disco ogni anno: operazione commerciale? Il contrario. E così è nato anche “Mentre nessuno guarda”, il suo ultimo lavoro in uscita domani, venerdì 16 Ottobre. Questo è il suo sesto album in studio, ultimo di una produzione rapidissima. Ecco com'è nato “Mentre nessuno guarda”, in uscita 16 Ottobre. Leggi su it.mashable (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo è il suo sestoin studio, ultimo di una produzione rapidissima che lo vede uscire con undisco ogni anno: operazione commerciale? Il contrario. E così è nato anche “Mentre nessuno guarda”, il suo ultimo lavoro in uscita domani, venerdì 16 Ottobre. Questo è il suo sestoin studio, ultimo di una produzione rapidissima. Ecco com'è nato “Mentre nessuno guarda”, in uscita 16 Ottobre.

mecna : Ma vi gasate ancora certi idioti... - MashableItalia : Ancora un nuovo album per @Mecna: 'Racconto l'amore e l'intimità' - giorgiascaranoo : RT @sonoantisociale: ma mecna e frah insiemeeee? non sono pronta, devo ancora metabolizzare la cosa - sonoantisociale : ma mecna e frah insiemeeee? non sono pronta, devo ancora metabolizzare la cosa - laulauferro : Speravo in un messaggio di crush, invece è ancora meglio!!!! @mecna -

Ultime Notizie dalla rete : Mecna ancora Mecna, in attesa dell’album un murale a Milano Radio Lombardia MECNA oggetto di un murales realizzato dallo street artist londinese RICHARD WILSON

In occasione dell'uscita di “MENTRE NESSUNO GUARDA”, il nuovo album di MECNA è stata creata un'opera d’arte dello street artist inglese RICHARD WILSON.

Lil Jolie: «Io, voce della Generazione Z e delle sue paure»

Angela Ciancio, il cui nome d'arte guarda all'ex signora Pitt e ad un film su tutti, «Ragazze Interrotte», torna alla musica con il singolo «Panico». «Noi ventenni ci portiamo dietro un malessere esis ...

In occasione dell'uscita di “MENTRE NESSUNO GUARDA”, il nuovo album di MECNA è stata creata un'opera d’arte dello street artist inglese RICHARD WILSON.Angela Ciancio, il cui nome d'arte guarda all'ex signora Pitt e ad un film su tutti, «Ragazze Interrotte», torna alla musica con il singolo «Panico». «Noi ventenni ci portiamo dietro un malessere esis ...