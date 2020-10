Maxi-vitalizi | decisione rinviata sull’istanza sospensiva Il Consiglio di Garanzia del Senato tornerà a riunirsi la prossima settimana

Giusepp07184707 : RT @LaNotiziaTweet: Ricorso e sospensiva. Il #Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l’appello c… - Profilo3Marco : RT @LaNotiziaTweet: Ricorso e sospensiva. Il #Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l’appello c… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Ricorso e sospensiva. Il #Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l’appello c… - antoninobill : Ricorso e sospensiva. Il Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l’appell… - Fort71488686 : RT @N36volpe1973: #VoglionoriprendersilaPappatoia Ricorso e sospensiva. Il Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi vitalizi

LA NOTIZIA

Vanificando il taglio da 22,2 milioni di euro l'anno ottenuto con il ricalcolo retroattivo degli assegni entrato in vigore dal 1° gennaio 2019. Ma non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Infatti, co ...