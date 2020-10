Mauro Vegni | “Il Giro d’Italia prosegue senza ombre e arriverà a Milano Avanti a testa alta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020), direttore deld’Italia, è intervenuto ai microfoni di Tuttobiciweb al termine della dodicesima tappa (la Cesenatico-Cesenatico). La Corsa Rosa sta vivendo momenti difficili a causa di alcune positività di Covid-19, ma non si ferma e e vacon la seria speranza di arrivare ail prossimo 25 ottobre, La EF Pro Cycling ha inviato all’UCI una lettera richiedendo la sospensione della Corsa Rosa, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha rigettato la domanda.ne ha parlato in merito: “A riguardo, a me personalmente non è arrivato nulla. Certo ho avuto delle comunicazioni, ma non ho visto nessun esponente della squadra che venisse a chiedermi spiegazioni: si tratta di una comunicazione che si ...