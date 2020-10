Mattarella: “Virus dell’individualismo pericoloso quanto il Covid. La libertà? Si realizza solo insieme a quella degli altri, sennò non esiste” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presenza nel mondo del “virus dell’individualismo, dell’emergere dell’ego dei singoli e degli Stati” è stata sottolineata a Macerata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è rifatto alla prolusione del professor Luigi Alici. “Questo virus ha la stessa pericolosità di quello che ci sta affliggendo ora”. Il capo dello Stato ha parlato anche di un concetto di estrema attualità: “Dire che la libertà di ciascuno si ferma di fronte a quella degli altri è un segno di grande civiltà. Io credo però che occorre andare anche oltre questa enunciazione avanzata e civile, accantonando l’idea che la libertà degli altri sia un limite alla propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La presenza nel mondo del “virus dell’individualismo, dell’emergere dell’ego dei singoli eStati” è stata sottolineata a Macerata dal presidente della Repubblica, Sergio, che si è rifatto alla prolusione del professor Luigi Alici. “Questo virus ha la stessa pericolosità di quello che ci sta affliggendo ora”. Il capo dello Stato ha parlato anche di un concetto di estrema attualità: “Dire che la libertà di ciascuno si ferma di fronte aè un segno di grande civiltà. Io credo però che occorre andare anche oltre questa enunciazione avanzata e civile, accantonando l’idea che la libertàsia un limite alla propria ...

