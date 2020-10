Matrimonio a prima vista Italia, lo spoiler è clamoroso (Di giovedì 15 ottobre 2020) È tornato su Real Time Matrimonio a prima vista Italia e secondo le indiscrezioni quello che è successo è qualcosa di mai visto nel programma Matrimonio a prima vista Italia è tornato su Real Time. In onda le primissime puntate, solo ieri la seconda, ma già nell’aria circola uno spoiler che accende la curiosità. La … L'articolo Matrimonio a prima vista Italia, lo spoiler è clamoroso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) È tornato su Real Timee secondo le indiscrezioni quello che è successo è qualcosa di mai visto nel programmaè tornato su Real Time. In onda le primissime puntate, solo ieri la seconda, ma già nell’aria circola unoche accende la curiosità. La … L'articolo, loproviene da YesLife.it.

MichelaGuer78 : NOOOOOOOOO C...O! martedì no! C'è matrimonio a prima vista!#TemptationIsland - gaia_mente : L'avevano scelto prima di partire questo matrimonio di brillantini? #TemptationIsland - Cinnamontomofo : Bella è tipo hell no e allora lui propone il matrimonio senza contare che a fine eclipse lui le dice che se lei non… - Lelemarga1 : Comunque, i miei nonni si sposarono il 14 ottobre 1956 e avevano solo una foto del loro matrimonio. Nel 2016 gli re… - tobeflai : Matrimonio a prima vista Italia 5 per passare la serata al meglio nel trash -