Matilde Brandi a rischio eliminazione: nuovo terremoto nella casa del Gf Vip (Di giovedì 15 ottobre 2020) A finire nell'occhio del ciclone in questa ultima settimana al Grande Fratello Vip è Matilde Brandi, accusata di aver pronunciato una frase omofoba. Ora il web ne chiede l'eliminazione immediata. I battibecchi tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi durante l'ultimo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip, hanno spaccato in due i telespettatori … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

