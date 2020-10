Match tra ministro e Juve, Spadafora attacca Ronaldo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ministro, il Covid, il calciatore. Sembra il titolo di una commedia anni ’70 applicata al mondo del pallone italiano, oggetto della discussione il conflitto verbale a distanza tra il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Il tema: Cristiano Ronaldo e la sua evasione dalla quarantena dall’hotel della Juve, dieci giorni fa, alla volta di Lisbona, per unirsi al Portogallo 48 ore dopo l’avvio dell’isolamento dei bianconeri per la positività di due elementi dello … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il, il Covid, il calciatore. Sembra il titolo di una commedia anni ’70 applicata al mondo del pallone italiano, oggetto della discussione il conflitto verbale a distanza tra ildello sport, Vincenzoe il presidente dellantus, Andrea Agnelli. Il tema: Cristianoe la sua evasione dalla quarantena dall’hotel della, dieci giorni fa, alla volta di Lisbona, per unirsi al Portogallo 48 ore dopo l’avvio dell’isolamento dei bianconeri per la positività di due elementi dello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il ministro, il Covid, il calciatore. Sembra il titolo di una commedia anni ’70 applicata al mondo del pallone italiano, oggetto della discussione il conflitto verbale a distanza tra il ministro dello ...

