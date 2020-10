Massimiliano Ossini: "Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ho avuto il covid, ho avuto paura”. Massimiliano Ossini lo racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Il conduttore ha appreso di essere positivo il 4 settembre, ma ha preferito non raccontarlo pubblicamente sino a ora, per non “spettacolarizzare” la sua malattia. Non ha idea di chi possa averlo contagiato. “Abbiamo chiesto al nostro medico di famiglia di poter fare un tampone in laboratorio in quanto il giorno dopo saremmo dovuti partire per accompagnare nostra figlia che studia all’estero. Avevo mal di testa e grande spossatezza; ero stranamente stanco, anche il pomeriggio precedente. Mia moglie, al risveglio aveva i miei stessi sintomi ma anche del mal di gola”Ossini è stato attento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Hoil, hopaura”.lo racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Il conduttore ha appreso di essere positivo il 4 settembre, ma ha preferito non raccontarlo pubblicamente sino a ora, per non “spettacolarizzare” la sua malattia. Non ha idea di chi possa averlo contagiato. “Abbiamo chiesto al nostro medico di famiglia di poter fare un tampone in laboratorio in quanto il giorno dopo saremmo dovuti partire per accompagnare nostra figlia che studia all’estero. Avevo mal di testa e grande spossatezza; ero stranamente stanco, anche il pomeriggio precedente. Mia moglie, al risveglio aveva i miei stessi sintomi ma anche del mal di gola”; stato attento ...

Corriere : Massimiliano Ossini: «Ho avuto il Covid. I negazionisti? Come dire che la Terra è piatta» - Corriere : 'I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il ripos… - albino_ruffo : RT @HuffPostItalia: Massimiliano Ossini: 'Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti' - HuffPostItalia : Massimiliano Ossini: 'Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti' - bianca_caimi : RT @Corriere: 'I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il riposo era nece… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Ossini Massimiliano Ossini e la moglie malati di Covid: «Ora ne sono uscito, ho avuto paura» Corriere della Sera Massimiliano Ossini: "Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti"

Il conduttore racconta in un'intervista al Corriere della sera: “I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo" ...

Massimiliano Ossini ha avuto il coronavirus: “Positivi io e mia moglie, il Covid è una cosa seria”

Massimiliano Ossini svela per la prima volta di aver contratto il coronavirus, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore Rai ha deciso di non diffondere la notizia e di farlo s ...

Il conduttore racconta in un'intervista al Corriere della sera: “I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo" ...Massimiliano Ossini svela per la prima volta di aver contratto il coronavirus, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore Rai ha deciso di non diffondere la notizia e di farlo s ...