Massimiliano Ossini Coronavirus | ‘Io malato | i negazionisti sbagliano’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) News Massimiliano Ossini Coronavirus, il conduttore televisivo Rai racconta la sua brutta esperienza con il Covid 19 e redarguisce chi non ci crede. Tra i vip che hanno dovuto fare i conti con il Coronavirus c’è pure Massimiliano Ossini. Il noto conduttore televisivo Rai però aveva mantenuto il riserbo fino ad oggi, ed ora sceglie … L'articolo Massimiliano Ossini Coronavirus ‘Io malato i negazionisti sbagliano’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) News, il conduttore televisivo Rai racconta la sua brutta esperienza con il Covid 19 e redarguisce chi non ci crede. Tra i vip che hanno dovuto fare i conti con ilc’è pure. Il noto conduttore televisivo Rai però aveva mantenuto il riserbo fino ad oggi, ed ora sceglie … L'articolo‘Iosbagliano’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Massimiliano Ossini: 'Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti' - Corriere : 'I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il ripos… - Corriere : Massimiliano Ossini: «Ho avuto il Covid. I negazionisti? Come dire che la Terra è piatta» - Cinguetterai : RT @Corriere: 'I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il riposo era nece… - MMastrantuono : RT @Corriere: 'I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il riposo era nece… -