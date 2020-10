Massimiliano Morra su Adua Del Vesco: “L’ho corteggiata al limite dello stalking…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le tante bugie di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra Da qualche settimana a questa parte si è parlato tantissimo di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. In particolare, dopo varie bugie e confessioni in molti si sono concentrati sul loro misterioso passato. Infatti i due erano entrati nel reality show di Canale 5 come ex fidanzati, divisi da un odio e risentimento, ma qualche giorno fa di fronte a varie segnalazioni hanno raccontato che, a dire il vero, tra loro non c’è mai stata nessuna relazione sentimentale. In poche parole, anche la storia d’amore tra i due gieffini era finta ed era stata costruita a tavolino come quella che la messinese ha avuto con Gabriel Garko. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le tante bugie diDelDa qualche settimana a questa parte si è parlato tantissimo diDel, entrambi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. In particolare, dopo varie bugie e confessioni in molti si sono concentrati sul loro misterioso passato. Infatti i due erano entrati nel reality show di Canale 5 come ex fidanzati, divisi da un odio e risentimento, ma qualche giorno fa di fronte a varie segnalazioni hanno raccontato che, a dire il vero, tra loro non c’è mai stata nessuna relazione sentimentale. In poche parole, anche la storia d’amore tra i due gieffini era finta ed era stata costruita a tavolino come quella che la messinese ha avuto con Gabriel Garko. ...

pairsonnalitesN : UTC -4 | IT — Adesso basta, parlo io!”. GF Vip, Massimiliano Morra sotto attacco. 'Lei' rompe il silenzio: ... an… - pairsonnalitesF : Stigmabase | ITA — Adesso basta, parlo io!”. GF Vip, Massimiliano Morra sotto attacco. 'Lei' rompe il silenzio: ..… - LuciaFerraroEM : RT @BiasiErika: 'Meno hai,più dai. Più hai,meno dai'?????? Massimiliano Morra for president???? #GFVIP - ChiLiberato : RT @BiasiErika: 'Meno hai,più dai. Più hai,meno dai'?????? Massimiliano Morra for president???? #GFVIP - BiasiErika : 'Meno hai,più dai. Più hai,meno dai'?????? Massimiliano Morra for president???? #GFVIP -