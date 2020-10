Mara Venier lascia Domenica In | svelato il clamoroso motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In queste ore,è finita al centro dell’attenzione per le sue ultime dichiarazioni in merito alla conduzione diIn. Sebbene fosse nell’aria da qualche settimana, la presentatrice ha annunciato il suo ritiro dalla trasmissione che guida da ormai tre lunghi anni. Ilè legato alla famiglia, in particolare al nipotino Nicola con cui vorrebbe passare più tempo. Stando ai rumors, però, gli autori del talk show avrebbero già in mente chi poter sostituire nel caso di addio ufficiale dellaIn: ecco le sue parole Le strade diIn stanno per dividersi ancora una ...