Mara Venier lascia Domenica In | “Questo è il mio ultimo anno | sarò soltanto di mio marito Nicola”

Attraverso un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale "Oggi", Mara Venier rivela l'intenzione di lasciare la conduzione di "Domenica In". Mara Venier è pronta a lasciare il timone di "Domenica In", salotto televisivo che conduce ogni Domenica su Raiuno. Lo storico volto della trasmissione, annuncia l'intenzione di lasciare il programma attraverso un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale "Oggi"

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - infoitcultura : Mara Venier lascia Domenica In a fine stagione: il motivo - infoitcultura : Mara Venier lascia Domenica In e confessa: “Ho paura di ammalarmi” - AnnamariaTortor : Mara Venier lascia “Domenica In” per stare accanto al marito Nicola. L'articolo -> -