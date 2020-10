Mara Venier lascia Domenica In, ha fatto una promessa: «Questa è l’ultima» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mara Venier lascia Domenica In: neanche la brutta caduta prima della diretta aveva impedito alla zia nazionale di abbandonare la sua trasmissione, eppure a nemmeno un anno da quell’incidente è arrivato l’annuncio inaspettato. La conduttrice veneta ha deciso di salutare il programma Domenicale riportato agli antichi splendori dopo un periodo piuttosto difficile per gli ascolti. Migrata a Mediaset, Mara era ritornata nell’azienda pubblica qualche anno fa proprio per risollevare il contenitore di RaiUno. Leggi anche >> Mara Venier sbotta su Instagram, senza freni contro “le carmelitane della D’Urso”: brutta l’invidia Mara Venier lascia ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)In: neanche la brutta caduta prima della diretta aveva impedito alla zia nazionale di abbandonare la sua trasmissione, eppure a nemmeno un anno da quell’incidente è arrivato l’annuncio inaspettato. La conduttrice veneta ha deciso di salutare il programmale riportato agli antichi splendori dopo un periodo piuttosto difficile per gli ascolti. Migrata a Mediaset,era ritornata nell’azienda pubblica qualche anno fa proprio per risollevare il contenitore di RaiUno. Leggi anche >>sbotta su Instagram, senza freni contro “le carmelitane della D’Urso”: brutta l’invidia...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - prestia_fabio : RT @FQMagazineit: Mara Venier: “Dall’anno prossimo sono tutta tua”. La conduttrice lascia Domenica In e fa una dedica a marito https://t.co… - infoitcultura : Mara Venier, lascia Domenica In - infoitcultura : Mara Venier compie 70 anni e annuncia l’addio a Domenica In -