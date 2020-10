Mara Venier lascia Domenica In alla vigilia dei suoi 70 anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mara Venier a Domenica In – Photo editor: solodonna.itMara Venier, nota conduttrice televisiva, decidere di abbandonare il suo salotto di Domenica In. La conduttrice veneta annuncia ciò che i telespettatori non si sarebbe mai aspettati e lo fa proprio alla vigilia dei suoi 70 anni al settimanale “Oggi”. La Venier, dichiara di essere pronta a fare questo passo per dedicarsi completamente alla sua famiglia: “Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie di orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì “non-na”, pronunciate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)In – Photo editor: solodonna.it, nota conduttrice televisiva, decidere di abbandonare il suo salotto diIn. La conduttrice veneta annuncia ciò che i telespettatori non si sarebbe mai aspettati e lo fa propriodei70al settimanale “Oggi”. La, dichiara di essere pronta a fare questo passo per dedicarsi completamentesua famiglia: “Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie di orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì “non-na”, pronunciate ...

