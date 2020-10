Mara Venier lascia a sorpresa Domenica In: “Dall’anno prossimo sono tutta tua” (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Mara Venier ha annunciato a sorpresa l’intenzione di lasciare Domenica In al termine della stagione in corso. Il prossimo anno, quindi, il contenitore Domenicale di Rai Uno perderà la sua conduttrice iconica, capace di risollevare in modo brillante gli ascolti TV della trasmissione dal suo ritorno in Rai, dopo il periodo trascorso a Mediaset tra L’Isola dei famosi e Tu si que vales. Nel corso della lunga chiacchierata concessa alla nota rivista, la Zia Mara ha inoltre spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. A seguire le dichiarazioni del popolare volto televisivo, protagonista l’ultima settimana di un’emozionante ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un’intervista rita al settimanale Oggi,ha annunciato al’intenzione direIn al termine della stagione in corso. Ilanno, quindi, il contenitorele di Rai Uno perderà la sua conduttrice iconica, capace di risollevare in modo brillante gli ascolti TV della trasmissione dal suo ritorno in Rai, dopo il periodo trascorso a Mediaset tra L’Isola dei famosi e Tu si que vales. Nel corso della lunga chiacchierata concessa alla nota rivista, la Ziaha inoltre spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. A seguire le dichiarazioni del popolare volto televisivo, protagonista l’ultima settimana di un’emozionante ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Più Donna: Clamoroso in Rai, Mara Venier lascia Domenica In. L'annuncio in diretta: 'Ecco perchè vado via'. Fan sotto c… - GHERARDIMAURO1 : Più Donna: Clamoroso in Rai, Mara Venier lascia Domenica In. L'annuncio in diretta: 'Ecco perchè vado via'. Fan sot… - zazoomblog : Mara Venier lascia Domenica In: Lho promesso a mio marito - #Venier #lascia #Domenica #promesso -