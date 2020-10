Mara Venier annuncia questa sarà la mia ultima Domenica In (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mara Venier tra qualche giorno festeggerà 70 anni e ha fatto una promessa al marito “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutto tuo”. Una promessa importante e definitiva, quella che Mara Venier ha fatto al marito Nicola Carraro. La conduttrice sarà sulla copertina del settimanale “Oggi”, che uscirà e dalle anticipazioni è possibile già sapere che la Venier intende davvero mettere fine alla sua carriera a “Domenica In” al termine di questa stagione televisiva. Nella scorsa la Venier ha ottenuto risultati eccellenti, anche durante l’epidemia da coronavirus, e anche ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 ottobre 2020)tra qualche giorno festeggerà 70 anni e ha fatto una promessa al marito “Nicola, ti giuro cheè la miaIn. Dall’anno prossimo sono tutto tuo”. Una promessa importante e definitiva, quella cheha fatto al marito Nicola Carraro. La conduttrice sarà sulla copertina del settimanale “Oggi”, che uscirà e dalle anticipazioni è possibile già sapere che laintende davvero mettere fine alla sua carriera a “In” al termine distagione televisiva. Nella scorsa laha ottenuto risultati eccellenti, anche durante l’epidemia da coronavirus, e anche ...

