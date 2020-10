Mara Venier: alla fine di questa stagione lascerò Domenica In (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mara Venier ha deciso: alla fine di questa stagione lascerà Domenica In. Lo ha promesso al marito Nicola Carraro. E lo ha rivelato in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. Mara Venier si dice innanzitutto stupita, nell`intervista esclusiva a Oggi: "Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull`avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d`orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, "non-na", pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio". E, dopo aver ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera, dalle colonne del settimanale fa una promessa al ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 ottobre 2020)ha deciso:dilasceràIn. Lo ha promesso al marito Nicola Carraro. E lo ha rivelato in esclusiva al settimanale Oggi in edicola.si dice innanzitutto stupita, nell`intervista esclusiva a Oggi: "Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull`avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d`orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, "non-na", pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio". E, dopo aver ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera, dalle colonne del settimanale fa una promessa al ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - jaakeily : RT @feltonsguitar: O mio Dio mi sembrava Mara Venier - EnzoSulWeb : Sara' 70enne, ma #MaraVenier incanta i telespettatori, per i suoi sorrisi, per le sue gaffe e per la grande simpati… - 134340stanacc : RT @feltonsguitar: O mio Dio mi sembrava Mara Venier -