Manovra | Governo supera test Nadef Via libera dal Parlamento

(Teleborsa) – La Manovra avanza a grandi passi ed il Governo ha superato il primo cruciale test, con l'approvazione in Parlamento della Nadef – Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il Senato ha detto sì alla Nadef con 165 voti a favore ed allo scostamento in bilancio con 164 sì (sarebbero stati sufficienti 161 voti). La Camera ha approvato la Nadef con 325 voti favorevoli. Il Premier Giuseppe Conte, oggi impegnato al Consiglio Europeo, ha parlato di una "grande prova" della maggioranza, che ha inserito nella risoluzione maggiori risorse per scuola e sanità, un fondo ad hoc per il Trasporto pubblico locale, l'assegno unico per i figli a carico, la proroga del Superbonus 110%

Riassumendo gli interventi in materia fiscale al vaglio del governo in vista della prossima manovra e del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sfrutterà i fondi europei del Recovery, il ...

Riassumendo gli interventi in materia fiscale al vaglio del governo in vista della prossima manovra e del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sfrutterà i fondi europei del Recovery, il ...