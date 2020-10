Manovra | approvato lo scostamento di Bilancio | il debito sale fino al 158% del Pil

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo supera la prova sulla Nota di aggiornamento del Def e sullodi. Al Senato, i documenti hanno ricevuto via libera, rispettivamente con 165 e 164 voti favorevoli, sui 161 necessari. Alla Camera, i voti a favore della Nadef sono stati invece 325. Ieri sera, al Senato e alla Camera, si è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La Manovra avanza a grandi passi ed il Governo ha superato il primo cruciale test, con l'approvazione in Parlamento della Nadef - Nota ...