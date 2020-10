Mamma trovata morta dissanguata, in casa la figlia di 10 anni. La scoperta choc sul corpo della donna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un dramma vero e proprio si è consumato nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, nella città di Bari. Una signora di 40 anni, I.R. le iniziali del suo nome, è morta dissanguata sotto gli occhi scioccati della figlia, una bambina di appena 10 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto all’interno della sua casa situata in via Davanzati. Stando alle prime informazioni, la sua morte sarebbe sopraggiunta a causa di una grave ferita nei pressi dell’inguine, provocata da un motivo incredibile. Sembra che la 40enne barese stesse tentando di iniettarsi della sostanza stupefacente con una siringa, ma ha colpito l’arteria femorale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un dramma vero e proprio si è consumato nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, nella città di Bari. Una signora di 40, I.R. le iniziali del suo nome, èsotto gli occhi scioccati, una bambina di appena 10. Ilè stato rinvenuto all’internosuasituata in via Davanzati. Stando alle prime informazioni, la sua morte sarebbe sopraggiunta a causa di una grave ferita nei pressi dell’inguine, provocata da un motivo incredibile. Sembra che la 40enne barese stesse tentando di iniettarsisostanza stupefacente con una siringa, ma ha colpito l’arteria femorale ...

