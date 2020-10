Maltempo Veneto, paura a Chioggia: tornado abbatte alberi e tettoie, pesanti allagamenti a causa dell’acqua alta [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con l’ondata di Maltempo a provocare un evento di acqua alta, nella Laguna di Venezia è stato impiegato il Mose per contenere che la marea, prevista a 135cm, invadesse la città. Il sollevamento di tutte le paratoie è stato effettuato senza problemi, e la crescita della marea si è fermata. Il Centro previsioni del Comune comunica che “a Venezia la marea è stabile attorno a 50cm. A Chioggia, causa forte vento di Bora, si registrano circa 40cm in più. L’attuale perturbazione persiste oltre i tempi previsti e potrebbe dare luogo ad un fenomeno di sessa più intenso di quello atteso. Venerdì possibili 130cm alle ore 11″. Chioggia si ritrova, infatti, sott’acqua, come dimostrano le FOTO della gallery ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con l’ondata dia provocare un evento di acqua, nella Laguna di Venezia è stato impiegato il Mose per contenere che la marea, prevista a 135cm, invadesse la città. Il sollevamento di tutte le paratoie è stato effettuato senza problemi, e la crescita della marea si è fermata. Il Centro previsioni del Comune comunica che “a Venezia la marea è stabile attorno a 50cm. Aforte vento di Bora, si registrano circa 40cm in più. L’attuale perturbazione persiste oltre i tempi previsti e potrebbe dare luogo ad un fenomeno di sessa più intenso di quello atteso. Venerdì possibili 130cm alle ore 11″.si ritrova, infatti, sott’acqua, come dimostrano ledella gallery ...

TgrVeneto : Il #maltempo che in queste ore sta investendo anche il #Veneto, ha prodotto abbondanti nevicate in alcune aree dell… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Maltempo, tromba d’aria a Sottomarina - giuliaforpeace : RT @LuceverdeRadio: ???#Maltempo ??#AllertaArancione per temporali al centro sud e in Veneto #AllertaGialla su gran parte dell'Italia ??og… - News24Italy : #Precipitazioni diffuse e venti forti: torna il maltempo in Veneto, emesso l’avviso di criticità - LuceverdeRadio : ???#Maltempo ??#AllertaArancione per temporali al centro sud e in Veneto #AllertaGialla su gran parte dell'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, in arrivo temporali e forte vento su tutto il Veneto TrevisoToday Allerta meteo per maltempo e piogge/ Acqua alta a Venezia, scuole chiuse in Campania

Allerta meteo attesa su gran parte dell'Italia per maltempo e piogge. In numerosi comuni della Campania scuole chiuse, a ...

Meteo, maltempo per le prossime 72 ore: scatta l’allerta

Infatti durante la giornata odierna il maltempo colpirà diverse zone della penisola, come la bassa Lombardia, l’Emilia centro-occidentale, il Veneto e quasi tutto il Sud Italia. Ad Angri domani le ...

Allerta meteo attesa su gran parte dell'Italia per maltempo e piogge. In numerosi comuni della Campania scuole chiuse, a ...Infatti durante la giornata odierna il maltempo colpirà diverse zone della penisola, come la bassa Lombardia, l’Emilia centro-occidentale, il Veneto e quasi tutto il Sud Italia. Ad Angri domani le ...