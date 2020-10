Maltempo, Sarno: rientrano a casa le famiglie evacuate (Di giovedì 15 ottobre 2020) A Sarno, nel Salernitano, la situazione è sotto controllo anche se costantemente monitorata. Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Canfora aveva disposto l’immediata evacuazione delle abitazioni poste in via Bracigliano, ponte Santa Lucia, via Nunziante zona Pedemontana, vico I e II San Sebastiano. Dalle ore 18 le famiglie evacuate possono rientrare nelle proprie case.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) A, nel Salernitano, la situazione è sotto controllo anche se costantemente monitorata. Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Canfora aveva disposto l’immediata evacuazione delle abitazioni poste in via Bracigliano, ponte Santa Lucia, via Nunziante zona Pedemontana, vico I e II San Sebastiano. Dalle ore 18 lepossono rientrare nelle proprie case.L'articolo MeteoWeb.

