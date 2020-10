Maltempo, allarme Coldiretti: “Italia di nuovo sott’acqua” (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’ultima ondata di Maltempo con mezza Italia sott’acqua fa salire il conto dei danni in un ottobre segnato da una media di cinque eventi estremi al giorno sul territorio nazionale con l’arrivo anticipato della neve insieme a nubifragi, grandinate, tornado, tempeste di fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni con oltre 300 milioni di euro di danni all’agricoltura, tra mancati raccolti e strutture. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione dell’allerta arancione della protezione civile in cinque regioni su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove è in pieno svolgimento la vendemmia, ma anche la raccolta di mele, pere ed è iniziata ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’ultima ondata dicon mezza Italia sott’acqua fa salire il conto dei danni in un ottobre segnato da una media di cinque eventi estremi al giorno sul territorio nazionale con l’arrivo anticipato della neve insieme a nubifragi, grandinate, tornado, tempeste di fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni con oltre 300 milioni di euro di danni all’agricoltura, tra mancati raccolti e strutture. E’ l’lanciato dallain occasione dell’allerta arancione della protezione civile in cinque regioni su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove è in pieno svolgimento la vendemmia, ma anche la raccolta di mele, pere ed è iniziata ...

