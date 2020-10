Mafia, sequestri per 13 milioni di euro tra Calabria e Lombardia (Di giovedì 15 ottobre 2020) commenta lapresse La Dia di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, ha sequestrato quote e patrimonio aziendale di otto società nell'ambito di un'operazione antiMafia. Si tratta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) commenta lapresse La Dia di Reggio, in collaborazione con quella di Milano, ha sequestrato quote e patrimonio aziendale di otto società nell'ambito di un'operazione anti. Si tratta di ...

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione emessa nei confronti di Giuseppe Ferdico dalla seconda sezione della Corte di ...

Castelvetrano, intesta la pizzeria alla compagna per sfuggire ai controlli

Era già stato indagato per intestazione fittizia favorendo la mafia. Ora gli è stata sequestrata la pizzeria che aveva intestato alla compagna per sfuggire ai controlli. E' successo a Castelvetrano do ...

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione emessa nei confronti di Giuseppe Ferdico dalla seconda sezione della Corte di ...

Era già stato indagato per intestazione fittizia favorendo la mafia. Ora gli è stata sequestrata la pizzeria che aveva intestato alla compagna per sfuggire ai controlli. E' successo a Castelvetrano do ...