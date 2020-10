M5S boccia delibera associazioni per superamento campi rom

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, con l’astensione in blocco del M5S e il voto contrario del gruppo di Fdi, hato – con 12 favorevoli, 4 contrari e 25 astenuti – ladi iniziativa popolare n. 117/2015 riguardante il ‘Piano di intervento e indirizzi per ilprogressivo e la chiusura degli insediamenti formali per rom presenti nella citta’ di Roma in attuazione della Strategia nazionale d’inclusione di rom, sinti e caminanti’, presentata tra gli altri dal presidente dell’Associazione 21 Luglio, Carlo Stasolla e dal capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio, Alessandro Capriccioli. “Non possiamo accettare in una citta’ come Roma di prevedere, come fa la proposta, l’autocostruzione tra i modi per garantire il diritto ...