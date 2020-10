LUTTO TU SI CHE VALES | muore a 19 anni, sgomento nella produzione (Di giovedì 15 ottobre 2020) La 19enne è morta dopo aver lottato per due anni contro la leucemia, la produzione piange la sua tragica scomparsa. Aveva solo 19 anni ma lo spirito di una leonessa: si è spenta Veronica Franco, dopo aver lottato per due anni contro la leucemia. Il grande pubblico l’aveva conosciuta lo scorso 12 settembre, quando a … L'articolo LUTTO TU SI CHE VALES muore a 19 anni, sgomento nella produzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) La 19enne è morta dopo aver lottato per duecontro la leucemia, lapiange la sua tragica scomparsa. Aveva solo 19ma lo spirito di una leonessa: si è spenta Veronica Franco, dopo aver lottato per duecontro la leucemia. Il grande pubblico l’aveva conosciuta lo scorso 12 settembre, quando a … L'articoloTU SI CHEa 19proviene da www.meteoweek.com.

agorarai : Lutto nel mondo della politica: è morta #JoleSantelli presidente della Regione Calabria. 'Voglio dire una cosa di… - n3m0scrapbook : Io ho appena perso il padre per lo stesso tipo di tumore della #Santelli. Sono molto sensibile sull'argomento. Vorr… - dipigi48 : RT @dibellagf: Nei Piani di Silvia, non c'è tempo per dedicarsi al lutto che ha ripreso a mortificare la gente lombarda, che è anche la mia… - Resistiamo3 : Nessuno si permetta di dire che i morti #COVID sono pochi. Forse lo sono rispetto a Marzo. 83. Contateli...1,2,3,4… - ALBYBIRONMAN : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni State tranquilli che prima o poi arriverà il momento in cui avranno bisogno di aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : LUTTO CHE Calabria a lutto per la morte di Jole Santelli, Musumeci: "Politica perde grande protagonista" MessinaToday Morte Santelli, il cordoglio di Rosaria Succurro: “donna forte e tenace”

Anche il neo sindaco di San Giovanni in Fiore, ha voluto salutare la Santelli, la sua "amica e guida", come l'ha definita la Succurro.

La perdita di Jole Santelli è una perdita per tutta la Calabria

Apprendiamo la triste notizia della prematura scomparsa della Presidente della Regione, Jole Santelli. Ci sentiamo in dovere, come partito politico, di fare pervenire la nostra vicinanza e il nostro p ...

Anche il neo sindaco di San Giovanni in Fiore, ha voluto salutare la Santelli, la sua "amica e guida", come l'ha definita la Succurro.Apprendiamo la triste notizia della prematura scomparsa della Presidente della Regione, Jole Santelli. Ci sentiamo in dovere, come partito politico, di fare pervenire la nostra vicinanza e il nostro p ...