Lutto per Francesco Renga: è morto il papà, il dolore della famiglia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gravissimo Lutto per Francesco Renga: il padre Salvatorico, 91 anni, si è spento poche ore fa. Da tempo l’uomo era piuttosto malato ed era ospite di un Rsa del villaggio Montini di Brescia. Salvatorico Renga era di origini sarde: la sua famiglia era di Tula (Sassari) ed era arrivato al Nord dopo essersi arruolato da giovane nella Guardia di Finanza. Il suo lavoro lo aveva poi portato al trasferimento a Udine, dove è successivamente nato il (futuro) cantante GianFrancesco Renga. L’uomo aveva, oltre a Francesco, altri due figli: Paola e Stefano. La famiglia Renga ha già avuto modo di salutare l’anziano signore, e nei prossimi giorni avrà luogo una cerimonia privata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gravissimoper: il padre Salvatorico, 91 anni, si è spento poche ore fa. Da tempo l’uomo era piuttosto malato ed era ospite di un Rsa del villaggio Montini di Brescia. Salvatoricoera di origini sarde: la suaera di Tula (Sassari) ed era arrivato al Nord dopo essersi arruolato da giovane nella Guardia di Finanza. Il suo lavoro lo aveva poi portato al trasferimento a Udine, dove è successivamente nato il (futuro) cantante Gian. L’uomo aveva, oltre a, altri due figli: Paola e Stefano. Laha già avuto modo di salutare l’anziano signore, e nei prossimi giorni avrà luogo una cerimonia privata ...

TeresaBellanova : La morte della presidente della Calabria #JoleSantelli ci lascia sgomenti. Ci siamo conosciute anni fa in Commissio… - La7tv : #omnibus +++ #Ultimora - Lutto per la regione #Calabria, è morta la presidente Jole Santelli +++ #omnibusla7 - rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - IlMattinale : RT @Antonio_Tajani: Giornata di lutto per @forza_italia .Ringrazio @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni per aver deciso con noi di rinviare la… - renatocesare51 : RT @patriziagatto3: QUESTA PAGINA È A LUTTO PER LA SOMPARSA DI #JOLESANTELLIGOVERNATRICEDELLACALABRIA??????????????????CI MANCHERAI TANTO #GRANDEGUE… -