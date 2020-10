Lutto nella politica italiana: morta la governatrice della Calabria Jole Santelli (Di giovedì 15 ottobre 2020) morta Jole Santelli: la governatrice della Calabria (eletta nello scorso gennaio) è morta a 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Grave Lutto nella politica italiana. È morta nella sua abitazione di Cosenza la governatrice della Calabria, Jole Santelli. Santelli (eletta nello scorso gennaio) aveva 51 anni ed ha lottato per molti anni … Leggi su 2anews (Di giovedì 15 ottobre 2020): la(eletta nello scorso gennaio) èa 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Grave. Èsua abitazione di Cosenza la(eletta nello scorso gennaio) aveva 51 anni ed ha lottato per molti anni …

