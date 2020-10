Lutto nella politica: deceduta a 51 anni Jole Santelli, presidente della regione Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli, governatrice della Calabria, è deceduta nella notte a Cosenza. Non ancora accertate le cause del decesso: secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio. Era noto che la Santelli lottava da tempo contro un cancro. La governatrice, che aveva 51 anni, è stata trovata questa mattina esanime dal suo staff. … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 ottobre 2020), governatrice, ènotte a Cosenza. Non ancora accertate le cause del decesso: secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio. Era noto che lalottava da tempo contro un cancro. La governatrice, che aveva 51, è stata trovata questa mattina esanime dal suo staff. … L'articolo NewNotizie.it.

