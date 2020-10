«Lungimiranza e competenza durante il Covid» Sigillo di Ateneo al Rettore di Bergamo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell’ambito della Cerimonia di inaugurazione del 730° anno accademico dell’Università di Macerata, aldell’Università di, Remo Morzenti Pellegrini, è stato consegnato ildicon la motivazione «per aver svolto con dedizione,il ruolo diin un momento complesso e difficile come quello dell’emergenza pandemica, tutt’ora in atto, particolarmente rappresentando per gli studenti e la comunità accademica anche nazionale, un esempio da seguire».

chiarafed75 : Mancano competenza, visione, lungimiranza. Più che mai ne avremmo avuto bisogno. - Tini97Milan1899 : RT @luk1_m1l4n0: #capuANO esempio di lungimiranza e competenza ineguagliabili. Ci piace ricordarlo cosí: - NuovoNando : RT @luk1_m1l4n0: #capuANO esempio di lungimiranza e competenza ineguagliabili. Ci piace ricordarlo cosí: - luk1_m1l4n0 : #capuANO esempio di lungimiranza e competenza ineguagliabili. Ci piace ricordarlo cosí: - Maggico7 : @matteorenzi L'Italia sarebbe un paese migliore con te al Governo. Miglior politico italiano senza dubbio. Intellig… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungimiranza competenza

Città della Spezia

In apertura della prima seduta del nuovo Consiglio regionale del Veneto il consigliere anziano, Fabiano Barbisan, chiamato a presiedere l’aula, ha voluto commemorare la figura di Claudio Sinigaglia, i ...Melley e Centi: "Confidiamo che il sindaco Peracchini e la giunta di centrodestra spezzina non si facciano ammaliare da ipotesi di reclutare ex militari come già accaduto in altre città con rari esemp ...