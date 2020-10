Ludovica Bizzaglia | «Non siamo solo quel che appare»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ludovica Bizzaglia non parla mai di sé. Dietro ogni sua parola, si nasconde un plurale collettivo. Chi la supporta nel lavoro, chi la segue su Instagram. Chi le sta a cuore per un vissuto condiviso, per un’affinità elettiva o anagrafica. «Viviamo», dice, «In una società malata che ci chiede la perfezione, quando la perfezione non c’è». Ludovica Bizzaglia, ventiquattro anni, parla a nome di chi, diversamente da lei, non abbia dalla sua riflettori e microfoni. Poi, ritrova se stessa. «A me non piace la perfezione. Credo che il diverso sia il migliore in un gruppo, che la diversità ci identifichi». E l’ammissione non è di maniera.