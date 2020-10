Luciano Ligabue e il bacio gay: le sue parole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da giorni non si fa che parlare del famoso cantante fotografato alla stazione di Milano mentre bacia un altro uomo. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a Luciano Ligabue. Dopo giorni di silenzio il cantautore 60enne ha assicurato nel corso di un evento che non è di certo lui l’interprete di cui si parla in queste ore. Non solo: Ligabue ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione alle fake news, che potrebbero distruggere la vita delle persone. (Continua...) Come racconta l’Adnkronos, Luciano ha smentito tutto sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro È andata ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da giorni non si fa che parlare del famoso cantante fotografato alla stazione di Milano mentre bacia un altro uomo. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a. Dopo giorni di silenzio il cantautore 60enne ha assicurato nel corso di un evento che non è di certo lui l’interprete di cui si parla in queste ore. Non solo:ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione alle fake news, che potrebbero distruggere la vita delle persone. (Continua...) Come racconta l’Adnkronos,ha smentito tutto sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro È andata ...

ligabue : Giocando con una ruota, Luciano chiacchiera e racconta di trent’anni “Su e giù da un palco”, incalzato da Massimo C… - giovannivolpeit : Sul BlogRecensioni - piobulgaro : Luciano Ligabue nella bufera mediatica per la foto di un bacio che da giorni circola in rete. Oggi il cantante romp… - ilGazzettinoves : #LucianoLigabue: è disponibile in libreria e negli store digitali “E’ andata così” - CricetoDi : Chiedo scusa per la paraculaggine un po' alla Luciano Ligabue. Càpita, talvolta. c.c. (alfabeticamente)… -