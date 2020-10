Lucia Lachkovic Javorcekova da urlo su Instagram | gli scatti che fanno impazzire il web FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La modella slovacca, in passato protagonista dell’#escile, continua a fari proprio followers e i propri fan, pubblicando diversimozzafiato sul suo profilo. L’ultima, in modo particolare, la ritrae in palestra con indosso un completo sportivo molto aderente che le permette di evidenziare perfettamente le sue splendide forme. View this post onSpot the look ✨ @bodyengineers @bodyengineerswomen A post shared byJavorčeková (@) on Oct 14, 2020 at 10:48am PDT